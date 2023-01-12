В Благоварском районе Башкирии водитель «Лады Ларгус» врезался в попутную «Волгу»: пострадали 3 пассажира
14:06, 12 янв 2023
В Благоварском районе 12 января зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими. По данным региональной госавтоинспекции, авария произошла в полдень на 1397 км автодороги М5 «Урал».
Предварительно установлено, водитель «Лады Ларгус» совершил наезд на попутную «Волгу». В аварии пострадали три пассажира «Лады».
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе Башкирии пьяный водитель на иномарке сбил 18-летнего парня и скрылся. Вскоре полицейским удалось найти подозреваемого: им оказался 54-летний местный житель.