В Благоварском районе Башкирии водитель «Лады Ларгус» врезался в попутную «Волгу»: пострадали 3 пассажира

14:06, 12 янв 2023

В Благоварском районе 12 января зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими. По данным региональной госавтоинспекции, авария произошла в полдень на 1397 км автодороги М5 «Урал».



Предварительно установлено, водитель «Лады Ларгус» совершил наезд на попутную «Волгу». В аварии пострадали три пассажира «Лады».







Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства ДТП уточняются.



Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе Башкирии пьяный водитель на иномарке сбил 18-летнего парня и скрылся. Вскоре полицейским удалось найти подозреваемого: им оказался 54-летний местный житель.

Читайте также: В Альшеевском районе Башкирии в жутком ДТП погибла пассажирка

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по Башкирии