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В Благоварском районе Башкирии водитель «Лады Ларгус» врезался в попутную «Волгу»: пострадали 3 пассажира

В Благоварском районе Башкирии водитель «Лады Ларгус» врезался в попутную «Волгу»: пострадали 3 пассажира

14:06, 12 янв 2023

В Благоварском районе 12 января зарегистрировано ДТП с тремя пострадавшими. По данным региональной госавтоинспекции, авария произошла в полдень на 1397 км автодороги М5 «Урал».

Предварительно установлено, водитель «Лады Ларгус» совершил наезд на попутную «Волгу». В аварии пострадали три пассажира «Лады».



Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции и другие службы. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе Башкирии пьяный водитель на иномарке сбил 18-летнего парня и скрылся. Вскоре полицейским удалось найти подозреваемого: им оказался 54-летний местный житель. 

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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