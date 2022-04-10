В Башкирии в аварии Мерседеса и Митсубиси пострадали 2 пассажира
19:48, 10 апр 2022
Авария в Башкирии произошла сегодня, 10 апреля, около пяти часов вечера в Благоварском районе
На 1414 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись "Mercedes G-500" и попутный "Mitsubishi Outlander".
В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира "Mercedes" госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина за рулем "Лады Веста" получила травмы, опрокинувшись в кювет.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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