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В Башкирии в аварии Мерседеса и Митсубиси пострадали 2 пассажира

В Башкирии в аварии Мерседеса и Митсубиси пострадали 2 пассажира

19:48, 10 апр 2022

Авария в Башкирии произошла сегодня, 10 апреля, около пяти часов вечера в Благоварском районе

На 1414 км автодороги М-5 "Урал" столкнулись "Mercedes G-500" и попутный "Mitsubishi Outlander".

В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира "Mercedes" госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии женщина за рулем "Лады Веста" получила травмы, опрокинувшись в кювет.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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