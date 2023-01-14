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В Башкирии уже 3 месяц разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

В Башкирии уже 3 месяц разыскивают пропавшего 39-летнего мужчину

11:20, 14 янв 2023

В Башкирии разыскивают 39-летнего жителя Агидели Эльдара Фархатшина. От мужчины нет никаких новостей уже как два с лишним месяца – в последний раз родственники видели его в начале ноября прошлого года.

По данным волонтеров «Лиза Алерт», 15 ноября Эльдар Фархатшин вышел из дома и ушел в неизвестном направлении, никого не предупредив. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.



Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Был одет: светло-коричневая куртка, серые джинсы, темно-серые кроссовки, серая шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Эльдара Фархатшина, просим сообщить волонтерам по номеру 8(800)700-54-52 или в полицию.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Агидель происшествия поиск
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