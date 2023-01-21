В следкоме сообщили подробности нападения на ребенка в Уфе (ВИДЕО)

20:40, 21 янв 2023

Следственный комитет Уфы организовал проверку по сообщению о нападении на 10-летнюю девочку в подъезде одного из жилых домов в микрорайоне Сипайлово.





Вечером 20 января неизвестный мужчина зашел в подъезд за ребенком. Он схватил ее и девочка начала кричать. Ребенка услышали соседи, которые только зашли в лифт и не успели уехать. Они прогнали нападавшего. Все это попало на камеры видеонаблюдения.



Личность напавшего на ребенка пока не установлена. Этим занимается полиция. Как сообщили в следкоме, предварительно установлено, что мужчина хотел похитить у ребенка телефон.





“В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления личности нападавшего и дачи его действиям правовой оценки”, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети