Уфимца посреди улицы ограбили с пистолетом (ВИДЕО)
10:00, 24 янв 2023
22-летний уфимец стал жертвой грабителя прямо посреди улицы. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Как видно на записи, мимо двоих мужчин проходили очевидцы, однако как-либо вмешиваться никто не рискнул.
Полицейским парень рассказал, что злоумышленник угрожал ему пистолетом и отнял телефон, а также 25 тысяч рублей, а для убедительности своих действий несколько раз выстрелил в землю.
Спустя всего несколько часов подозреваемого по горячим следам вычислили сотрудники МВД. Преступником оказался 21-летний горожанин. Свою вину он полностью признал, однако похищенный гаджет уже успел сдать в комиссионный магазин. Как оказалось, в качестве «оружия» для устрашения парень использовал обычный пневматический пистолет.
Полиция завела уголовное дело, злоумышленник под стражей.