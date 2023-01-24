Уфимца посреди улицы ограбили с пистолетом (ВИДЕО)

10:00, 24 янв 2023

22-летний уфимец стал жертвой грабителя прямо посреди улицы. Все произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Как видно на записи, мимо двоих мужчин проходили очевидцы, однако как-либо вмешиваться никто не рискнул.





Полицейским парень рассказал, что злоумышленник угрожал ему пистолетом и отнял телефон, а также 25 тысяч рублей, а для убедительности своих действий несколько раз выстрелил в землю.



Спустя всего несколько часов подозреваемого по горячим следам вычислили сотрудники МВД. Преступником оказался 21-летний горожанин. Свою вину он полностью признал, однако похищенный гаджет уже успел сдать в комиссионный магазин. Как оказалось, в качестве «оружия» для устрашения парень использовал обычный пневматический пистолет.





Полиция завела уголовное дело, злоумышленник под стражей.

Читайте также: Уфимца осудили за попытку ограбления банка при помощи гранаты

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео