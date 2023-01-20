Уфимца осудили за попытку ограбления банка при помощи гранаты

10:41, 20 янв 2023

Калининский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который напал на банковский офис. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.



По данным ведомства, в сентябре 2022 года злоумышленник заявился в отделение кредитной организации, расположенное на улице Вологодской. Он прошел к кассе и показал сотруднице записку, в которой было изложено требование передать ему все деньги. В руке он при этом держал предмет, похожий на гранату, чем очень напугал женщину.







Тем не менее работница взяла себя в руки и нажала на тревожную кнопку для вызова охраны, после чего разбойник сбежал. Его задержали в своей же квартире спустя две недели.



Свою вину уфимец признал. Суд отправил его в исправительную колонию общего режима на два года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram