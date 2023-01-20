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Уфимца осудили за попытку ограбления банка при помощи гранаты

Уфимца осудили за попытку ограбления банка при помощи гранаты

10:41, 20 янв 2023

Калининский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, который напал на банковский офис. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года злоумышленник заявился в отделение кредитной организации, расположенное на улице Вологодской. Он прошел к кассе и показал сотруднице записку, в которой было изложено требование передать ему все деньги. В руке он при этом держал предмет, похожий на гранату, чем очень напугал женщину.



Тем не менее работница взяла себя в руки и нажала на тревожную кнопку для вызова охраны, после чего разбойник сбежал. Его задержали в своей же квартире спустя две недели.

Свою вину уфимец признал. Суд отправил его в исправительную колонию общего режима на два года.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа ограбление суд
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