Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Число пострадавших в аварии с автобусами в Уфе увеличилось

Число пострадавших в аварии с автобусами в Уфе увеличилось

09:35, 31 янв 2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом, который влетел в историческое здание, выросло до восьми. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

По данным ведомства, детей среди пострадавших нет. Ранее было известно, что травмы получили три человека, а один из пассажиров от удара пробил собой окно и вылетел из автобуса. Председатель следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ведомства по Башкирии Игорю Пашнину доложить об обстоятельствах аварии.



Авария произошла из-за «битвы перевозчиков»: автобус компании «Автомиг» выезжал с Достоевского на Цюрупы, когда движение по последней улице уже началось. Водитель «Башавтотранса» хотел увести машину в сторону, но ДТП избежать не удалось. В аварии едва не поучаствовал третий автобус.

Читайте также:

В Уфе пассажирский автобус врезался в дом Якушевых
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа ДТП Уфа происшествия Уфа смерть
Читайте также

Автобус совершавший рейс из Стерлитамака попал в ДТП в Татарстане, пострадали люди
Происшествия в Башкирии
Автобус совершавший рейс из Стерлитамака попал в ДТП в Татарстане, пострадали люди
В Уфе автобус въехал в грузовик
Происшествия в Башкирии
В Уфе автобус въехал в грузовик
Массовое ДТП в Туймазинском районе: один погибший и пятеро пострадавших
Происшествия в Башкирии
Массовое ДТП в Туймазинском районе: один погибший и пятеро пострадавших
Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек
Происшествия в Башкирии
Авария в Октябрьском: столкнулись автобус и грузовик, пострадали 7 человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: