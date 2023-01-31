Число пострадавших в аварии с автобусами в Уфе увеличилось

09:35, 31 янв 2023

Число пострадавших в ДТП с автобусом, который влетел в историческое здание, выросло до восьми. Об этом сообщили в МВД Башкирии.



По данным ведомства, детей среди пострадавших нет. Ранее было известно, что травмы получили три человека, а один из пассажиров от удара пробил собой окно и вылетел из автобуса. Председатель следкома России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ведомства по Башкирии Игорю Пашнину доложить об обстоятельствах аварии.







Авария произошла из-за «битвы перевозчиков»: автобус компании «Автомиг» выезжал с Достоевского на Цюрупы, когда движение по последней улице уже началось. Водитель «Башавтотранса» хотел увести машину в сторону, но ДТП избежать не удалось. В аварии едва не поучаствовал третий автобус.

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