В Уфе на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

14:01, 31 янв 2023

Сегодня, 31 января, в Уфе загорелась маршрутка. Очевидцы засняли инцидент на видео.



Происшествие случилось около торгового центра «Планета». Огнем заполыхал моторный отсек 248-й маршрутки. Им владеет предприниматель Конофи Миназов. Как сообщили в МЧС, маршрутка загорелась в движении, внутри находились 10 человек. Пострадавших и погибших нет. Огонь удалось быстро ликвидировать.







Накануне в Уфе произошло ДТП с двумя автобусами, один из них влетел в историческое здание. От удара травмы получили 8 человек. Один из пассажиров пробил собой окно и выпал из него.



Ранее сообщалось о том, что В Башкирии 2-летний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом.

Читайте также: В Стерлитамаке молодой водитель без прав врезался в столб и попал в больницу

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео