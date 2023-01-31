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В Уфе на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

В Уфе на ходу загорелась маршрутка с пассажирами

14:01, 31 янв 2023

Сегодня, 31 января, в Уфе загорелась маршрутка. Очевидцы засняли инцидент на видео.

Происшествие случилось около торгового центра «Планета». Огнем заполыхал моторный отсек 248-й маршрутки. Им владеет предприниматель Конофи Миназов. Как сообщили в МЧС, маршрутка загорелась в движении, внутри находились 10 человек. Пострадавших и погибших нет. Огонь удалось быстро ликвидировать.



Накануне в Уфе произошло ДТП с двумя автобусами, один из них влетел в историческое здание. От удара травмы получили 8 человек. Один из пассажиров пробил собой окно и выпал из него.

Ранее сообщалось о том, что В Башкирии 2-летний ребенок пострадал в ДТП с КамАЗом.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа пожар
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