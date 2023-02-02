В Мелеузовском районе Башкирии нашли массовое захоронение собак
11:13, 02 фев 2023
Эксперт ОНФ Башкирии Роман Насыров опубликовал в социальных сетях шокирующие фото. По словам активиста, фото сделано в деревне Аптраково Мелеузовского района.
В скотомогильнике местная жительница обнаружила десятки трупов собак. Люди предполагают, что отловщики могут просто убивать животных, а не чипировать и выпускать на волю. Роман Насыров потребовал, чтобы власти разобрались в произошедшем.
«Откуда столько трупов собак? Кто ответит на этот вопрос? В Мелеузе убивают собак и скидывают в скотомогильник? Если да, тогда налицо нарушение федерального законодательства. Если это что-то другое, мы требуем ответа официальных властей. В любом случае это ненормально для цивилизационного общества и идет вразрез с политикой президента РФ. Мы требуем разобраться в сложившийся ситуации и опубликовать результаты расследования в открытом доступе!», – написал Роман Насыров.
Читайте также:Житель Мелеузовского района Башкирии зарезал дядю своей жены, с которым у нее были любовные отношения