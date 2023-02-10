В Дюртюлинском районе Башкирии в ДТП с КамАЗом пострадали два человека

10:37, 10 фев 2023

В Дюртюлинском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом рассказал глава республиканской Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.



На трассе М-7 «Москва — Уфа» столкнулись «Лада Гранта» и КамАЗ. Известно, что автоцистерна была пустой. В результате аварии 32-летний водитель легковушки и его 36-летняя пассажирка получили травмы, медики их госпитализировали.







В настоящее время инспекторы выясняют обстоятельства случившегося.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что на трассе в Дюртюлинском районе Башкирии при ДТП с Ford Focus и ВАЗ-2110 погибли 2 человека.

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Фото: ГИБДД по Башкирии