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В Куюргазинском районе Башкирии ищут водителя, насмерть сбившего мужчину

В Куюргазинском районе Башкирии ищут водителя, насмерть сбившего мужчину

10:06, 13 фев 2023

В Куюргазинском районе около трех часов ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель с места происшествия скрылся.

По данным ГИБДД, на улице Приуральской в селе Новая Уралка автомобиль сбил 45-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Предположительно, пешеход шел по краю проезжей части.



В настоящее время полиция ищет водителя. Очевидцев и всех, кто знает что-либо о случившемся, просят сообщить в ближайший отдел или позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (347) 235-84-02.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии 15-летнего подростка сбил поезд.

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Источник: proural.info
Теги: Куюргазинский район ДТП смерть Новая Уралка
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