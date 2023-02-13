В Куюргазинском районе Башкирии ищут водителя, насмерть сбившего мужчину

10:06, 13 фев 2023

В Куюргазинском районе около трех часов ночи произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель с места происшествия скрылся.



По данным ГИБДД, на улице Приуральской в селе Новая Уралка автомобиль сбил 45-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался до приезда скорой помощи. Предположительно, пешеход шел по краю проезжей части.







В настоящее время полиция ищет водителя. Очевидцев и всех, кто знает что-либо о случившемся, просят сообщить в ближайший отдел или позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (347) 235-84-02.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Куюргазинском районе Башкирии 15-летнего подростка сбил поезд.

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