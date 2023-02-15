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В Башкирии женщина зарезала собственного сына

В Башкирии женщина зарезала собственного сына

20:38, 15 фев 2023

В Краснокамском районе Башкирии местная жительница зарезала своего взрослого сына. Об этом сообщила пресс-служба суда.



Как рассказали в инстанции, обвиняемая в квартире выпивала алкоголь с сыном, и они повздорили. Во время ссоры она схватила кухонных нож и умышленно ударила им мужчину в живот. Пострадавшего успели госпитализировать в больницу города Нефтекамска, однако от полученной раны он там и скончался.


Следователь просил суд заключить обвиняемую под стражу из-за того что на свободе она может уничтожить или сфальсифицировать доказательна по делу и воздействовать на свидетелей. Инстанция отказала в этом ходатайстве и поместила женщину под домашний арест на два месяца. Ей запрещено без разрешения покидать жилье и общаться со свидетелями.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что бывшего замглавы Краснокамского района Башкирии приговорили к 4 годам колонии.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Краснокамский район происшествия убийство
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