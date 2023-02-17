В Уфе мародеры ограбили склад в сгоревшем ТЦ «Меркурий»

10:24, 17 фев 2023

В Уфе мародеры проникли на временный склад в сгоревшем ТЦ «Меркурий» и украли технику на 370 тысяч рублей. Об этом пишет «Mash Batash».







После крупного пожара в торговом центре офис мясного магазина превратился в хранилище. Сотрудники оставили там телевизор, холодильник, диван, посуду и т.д. Злоумышленники проделали дыру в стене и забрали все, что нашли, оставив только мусор. Подробности уточняются.



Напомним, 9 сентября 2022 года в Уфе загорелся ТЦ «Меркурий». Полностью ликвидировать пожар удалось 11 сентября. Позже возле сгоревшего ТЦ начали распродажу спасенных вещей. В ноябре заработал один из корпусов торгового центра.

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Фото: Mashbatach