В Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало объявление о воздушной тревоге

12:11, 22 фев 2023

Утром 22 февраля в Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщило башкирское МЧС.



– В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, – передали в ведомстве. – Данная информация является фейком и не соответствует действительности







Видеозапись с недостоверным предупреждением по радио опубликовали пользователи соцсетей. На записи звучит женский голос, который сопровождает вой сирены.



МЧС призвало жителей следить за сообщениями в официальных источниках.

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Фото: скриншот видео