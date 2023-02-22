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В Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало объявление о воздушной тревоге

В Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало объявление о воздушной тревоге

12:11, 22 фев 2023

Утром 22 февраля в Уфе из-за хакерской атаки по радио прозвучало фейковое объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Об этом сообщило башкирское МЧС.

– В результате хакерской атаки на сервера ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара, – передали в ведомстве. – Данная информация является фейком и не соответствует действительности



Видеозапись с недостоверным предупреждением по радио опубликовали пользователи соцсетей. На записи звучит женский голос, который сопровождает вой сирены.

МЧС призвало жителей следить за сообщениями в официальных источниках.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: воздушная тревога Уфа радио
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