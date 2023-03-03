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Двухлетний ребенок ошпарился кипятком в Башкортостане

Двухлетний ребенок ошпарился кипятком в Башкортостане

14:04, 03 мар 2023

Несчастный случай произошел вечером 2 марта в Туймазинском районе Башкортостана. Как сообщает издание "Башинформ" от источника в экстренных службах, двухлетний ребенок в городе Туймазы, находясь дома, со слов матери, опрокинул на себя чашку с горячим чаем.



Мальчик получил серьезные ожоги. Он был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Предварительный диагноз, поставленный врачами - термический ожог тела второй степени.

В пресс-службе Минздрава республики прокомментировали состояние мальчика.

"Пациент находится в состоянии средней тяжести. Ребенок был доставлен в Уфу, в ожоговый центр. Он получил 12 процентов ожогов первой и второй степени", - рассказали в министерстве.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Туймазинский район происшествия несчастный случай
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