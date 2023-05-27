В Уфе 6-летний мальчик получил ожоги выплеснув розжиг для мангала в огонь

18:54, 27 май 2023

В Республике Башкортостан произошел несчастный случай, в результате которого шестилетний ребенок получил термические ожоги, выплеснув розжиг для мангала в огонь. Его поместили в реанимационное отделение 18 городской клинической больницы.







Сведения о пострадавшем мальчике были переданы медучреждением в республиканское МЧС.





"В результате проведенного расследования инцидента сотрудниками МЧС России было установлено, что ожоги были получены в субботу, 27 мая, на территории садоводческого некоммерческого товарищества "№ 20 УМПО" во время приготовления пищи. Ребенок взял легковоспламеняющееся вещество и выплеснул его на угли. После произошедшего мать с мальчиком самостоятельно обратились в городскую клиническую больницу № 18. Произошедшее взяло на контроль Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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Автор: Семен Подгорный