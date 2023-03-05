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Под Уфой при пожаре в бане погибли 2 человека

Под Уфой при пожаре в бане погибли 2 человека

10:43, 05 мар 2023

В ночь на 5 марта 2 человека погибли в результате пожара в бане в Уфимском районе. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС. 



Тревожное сообщение о пожаре в населенном пункте Осоргино поступило спасателям в 3.40. На момент прибытия пожарных открытое возгорание зафиксировали в бане с мансардой и отдельно стоящей беседкой. 

- Для борьбы с огнем были задействованы 3 ствола РСК-50, огонь локализовали на площади 66 кв.м. Открытое горение ликвидировано", - сообщили в МЧС. В тушении пожара было задействовано 22 человека и девять единиц техники.


В бане были найдены тела двух погибших жителей. Их личности в настоящее время устанавливаются.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во время разбора завалов после пожара в Башкирии обнаружили тело мужчины.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар смерть Осоргино
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