Под Уфой при пожаре в бане погибли 2 человека
10:43, 05 мар 2023
В ночь на 5 марта 2 человека погибли в результате пожара в бане в Уфимском районе. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.
Тревожное сообщение о пожаре в населенном пункте Осоргино поступило спасателям в 3.40. На момент прибытия пожарных открытое возгорание зафиксировали в бане с мансардой и отдельно стоящей беседкой.
- Для борьбы с огнем были задействованы 3 ствола РСК-50, огонь локализовали на площади 66 кв.м. Открытое горение ликвидировано", - сообщили в МЧС. В тушении пожара было задействовано 22 человека и девять единиц техники.
В бане были найдены тела двух погибших жителей. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во время разбора завалов после пожара в Башкирии обнаружили тело мужчины.
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