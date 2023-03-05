Под Уфой при пожаре в бане погибли 2 человека

10:43, 05 мар 2023

В ночь на 5 марта 2 человека погибли в результате пожара в бане в Уфимском районе. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.







Тревожное сообщение о пожаре в населенном пункте Осоргино поступило спасателям в 3.40. На момент прибытия пожарных открытое возгорание зафиксировали в бане с мансардой и отдельно стоящей беседкой.



- Для борьбы с огнем были задействованы 3 ствола РСК-50, огонь локализовали на площади 66 кв.м. Открытое горение ликвидировано", - сообщили в МЧС. В тушении пожара было задействовано 22 человека и девять единиц техники.





В бане были найдены тела двух погибших жителей. Их личности в настоящее время устанавливаются.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что во время разбора завалов после пожара в Башкирии обнаружили тело мужчины.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: МЧС по РБ