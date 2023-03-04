Во время разбора завалов после пожара в Башкирии обнаружили тело мужчины

10:26, 04 мар 2023

В населенном пункте Салзегутово Мечетлинского района Башкирии загорелось бревенчатое строение. К сожалению, не обошлось без жертв, сообщили в МЧС Башкортостана.



На место происшествия прибыли пожарные, которые за 15 минут локализовали возгорание и через 20 минут потушили открытый огонь.







- В ходе тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело, предположительно мужчины, без признаков жизни, - сообщили спасатели.



На месте происшествия работает следственная группа и дознаватель МЧС РФ для установления причин происшествия.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе в Мечетлинском районе Башкирии во время движения загорелся тягач Freightliner.

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Фото: МЧС по РБ