Во время разбора завалов после пожара в Башкирии обнаружили тело мужчины
10:26, 04 мар 2023
В населенном пункте Салзегутово Мечетлинского района Башкирии загорелось бревенчатое строение. К сожалению, не обошлось без жертв, сообщили в МЧС Башкортостана.
На место происшествия прибыли пожарные, которые за 15 минут локализовали возгорание и через 20 минут потушили открытый огонь.
- В ходе тушения пожара и разбора завалов было обнаружено тело, предположительно мужчины, без признаков жизни, - сообщили спасатели.
На месте происшествия работает следственная группа и дознаватель МЧС РФ для установления причин происшествия.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на трассе в Мечетлинском районе Башкирии во время движения загорелся тягач Freightliner.
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Источник:
www.sobkor02.ru
Фото: МЧС по РБ
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