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В Башкирии легковой автомобиль врезался в грузовик

В Башкирии легковой автомобиль врезался в грузовик

14:09, 05 мар 2023

Авария в Туймазинском районе Башкирии произошла в субботу, 4 марта. На участке автодороги М-5 "Урал" грузовик Вольво, которым управлял 33-летний водитель, сорвался в занос и его прицеп перегородил трассу.

В него врезался 20-летний водитель легковушки Рено Логан из Ермекеевского района.



В результате в аварии пострадали 2 пассажира "Рено" - житель Ермекеевского района и житель населенного пункта Нижнетроицкий Туймазинского района. С различными травмами они были госпитализированы в больницу г. Октябрьский.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в одной из квартир в Туймазах между сожителями случилась бытовая ссора. По предварительной информации, взбешенный мужчина в определенный момент выхватил молоток и нанес им удар по голове женщины.

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Источник: tuvest.ru
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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