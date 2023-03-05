В Башкирии легковой автомобиль врезался в грузовик

14:09, 05 мар 2023

Авария в Туймазинском районе Башкирии произошла в субботу, 4 марта. На участке автодороги М-5 "Урал" грузовик Вольво, которым управлял 33-летний водитель, сорвался в занос и его прицеп перегородил трассу.



В него врезался 20-летний водитель легковушки Рено Логан из Ермекеевского района.







В результате в аварии пострадали 2 пассажира "Рено" - житель Ермекеевского района и житель населенного пункта Нижнетроицкий Туймазинского района. С различными травмами они были госпитализированы в больницу г. Октябрьский.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в одной из квартир в Туймазах между сожителями случилась бытовая ссора. По предварительной информации, взбешенный мужчина в определенный момент выхватил молоток и нанес им удар по голове женщины.

Читайте также: В Башкирии пьяный житель Челябинской области сбил двух детей и женщину

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram