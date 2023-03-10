Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии 3-летний воспитанник детсада получил сильнейший ожог, застряв ногой в батарее

В Башкирии 3-летний воспитанник детсада получил сильнейший ожог, застряв ногой в батарее

10:40, 10 мар 2023

В одном из детских садов Ишимбая произошел несчастный случай. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Один из воспитанников дошкольного учреждения застрял ногой в горячем радиаторе и не смог самостоятельно освободиться.



По словам его матери, воспитатели не слышали криков 3-летнего мальчика о помощи, а когда наконец пришли - ребенок буквально кричал от боли, на его ноге образовалась серьезная рана. По словам женщины, персонал долго медлил, прежде чем вызвать скорую помощь.

Уже в больнице врачи диагностировали ожоги третьей степени, ребенок перенес одну операцию, предстоит еще одна.


- Где были воспитатели, никто ничего не знает. Персонал и руководство оправдывают действия воспитателя, говорят, что она тут не при чем, что ребенок сам виноват. Сказали: собирайтесь, отправляйтесь в поликлинику, что-то с ногой. Я посмотрела на ногу - там ожог до мяса. Я говорю: какая поликлиника, срочно вызывайте скорую, - цитирует мать ребенка Мэш.

Родители решили обратиться в правоохранительные органы для разрешения ситуации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: скриншот видео
Видео: Mashbatach
Теги: Ишимбай Ишимбайский район происшествия
Читайте также

Двухлетний ребенок ошпарился кипятком в Башкортостане
Происшествия в Башкирии
Двухлетний ребенок ошпарился кипятком в Башкортостане
В Башкирии годовалый ребенок отравился моющим средством
Происшествия в Башкирии
В Башкирии годовалый ребенок отравился моющим средством
В Уфе 9-летнему ребенку зажало ногу снегоуборочной машиной
Происшествия в Башкирии
В Уфе 9-летнему ребенку зажало ногу снегоуборочной машиной
В Белебеевском районе Башкирии 9-летний мальчик получил удар током на опоре ЛЭП
Происшествия в Башкирии
В Белебеевском районе Башкирии 9-летний мальчик получил удар током на опоре ЛЭП


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: