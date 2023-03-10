В Башкирии 3-летний воспитанник детсада получил сильнейший ожог, застряв ногой в батарее

10:40, 10 мар 2023

В одном из детских садов Ишимбая произошел несчастный случай. Об этом сообщает телеграм-канал Мэш. Один из воспитанников дошкольного учреждения застрял ногой в горячем радиаторе и не смог самостоятельно освободиться.





По словам его матери, воспитатели не слышали криков 3-летнего мальчика о помощи, а когда наконец пришли - ребенок буквально кричал от боли, на его ноге образовалась серьезная рана. По словам женщины, персонал долго медлил, прежде чем вызвать скорую помощь.



Уже в больнице врачи диагностировали ожоги третьей степени, ребенок перенес одну операцию, предстоит еще одна.





- Где были воспитатели, никто ничего не знает. Персонал и руководство оправдывают действия воспитателя, говорят, что она тут не при чем, что ребенок сам виноват. Сказали: собирайтесь, отправляйтесь в поликлинику, что-то с ногой. Я посмотрела на ногу - там ожог до мяса. Я говорю: какая поликлиника, срочно вызывайте скорую, - цитирует мать ребенка Мэш.



Родители решили обратиться в правоохранительные органы для разрешения ситуации.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео

Видео: Mashbatach