В Башкирии годовалый ребенок отравился моющим средством
11:45, 18 авг 2022
Накануне в Ермекеевском районе республики произошел несчастный случай с годовалым ребенком, сообщает ИА «Башинформ». Малыш выпил моющее средство для удаления жира. В это время мама мальчика была занята домашними делами, но когда осознала произошедшее, сразу же обратилась в больницу.
Медики диагностировали у пациента химический ожог слизистой полости рта, гортани и пищевода. Было принято решение экстренно перевозить мальчика в Уфу. В данный момент ребенок находится в Республиканской детской клинической больнице в удовлетворительном состоянии. Малыш приходит в норму – самостоятельно передвигается и ест. Симптоматическое лечение продолжается.
Ранее сообщалось о том, что в Ермекеевском районе Башкирии опрокинулась Тойота: один мужчина погиб, двое госпитализированы.