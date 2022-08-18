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В Башкирии годовалый ребенок отравился моющим средством

В Башкирии годовалый ребенок отравился моющим средством

11:45, 18 авг 2022

Накануне в Ермекеевском районе республики произошел несчастный случай с годовалым ребенком, сообщает ИА «Башинформ». Малыш выпил моющее средство для удаления жира. В это время мама мальчика была занята домашними делами, но когда осознала произошедшее, сразу же обратилась в больницу.



Медики диагностировали у пациента химический ожог слизистой полости рта, гортани и пищевода. Было принято решение экстренно перевозить мальчика в Уфу. В данный момент ребенок находится в Республиканской детской клинической больнице в удовлетворительном состоянии. Малыш приходит в норму – самостоятельно передвигается и ест. Симптоматическое лечение продолжается.


Ранее сообщалось о том, что в Ермекеевском районе Башкирии опрокинулась Тойота: один мужчина погиб, двое госпитализированы.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Ермекеевский район происшествия
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