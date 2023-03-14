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В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело мужчины

В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело мужчины

13:52, 14 мар 2023

Ранним утром в понедельник, 13 марта, в Туймазинском районе Башкортостана местным жителем было обнаружено тело мужчины на ж/д путях. 

Источник агентства Башинформ сообщил, что тело находилось недалеко от дома по ул. Усенской в населенном пункте Старое Субханкулово. Личность погибшего установлена. Им оказался 42-летний сельчанин.



Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины его смерти и обстоятельства произошедшего. Назначена судмедэкспертиза.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Туймазинском районе Башкортостана произошла авария, в которой погиб человек. О происшествии сообщил руководитель республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Туймазинский район происшествия смерть
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