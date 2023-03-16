В Уфе обнаружили мертвыми влюбленную молодую пару

Следственные органы в Уфе выясняют обстоятельства смерти молодой пары. Информацию об этом передали в Следкоме Башкортостана.
Тела 20-летнего парня и девушки без видимых травм были обнаружены в воскресенье, 12 марта, в одной из квартир на ул. Маяковского.
Следователями был проведен осмотр места инцидента, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, чтобы установить обстоятельства случившегося и исследовать предметы, обнаруженные на месте происшествия, ведется допрос свидетелей.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе 15-летний подросток был сбит автобусом "НефАЗ", когда переходил дорогу на красный сигнал светофора. О происшествии рассказали в городском отделении ГИБДД.