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В Башкирии после пожара найдены останки тела человека

В Башкирии после пожара найдены останки тела человека

14:25, 14 мар 2023

В понедельник, 13 марта, на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в доме на ул. Новостройка в населенном пункте Кутерем Калтасинского района Башкирии. Информацию о происшествии распространило республиканское Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Когда спасатели прибыли на место инцидента, то обнаружили объятый пламенем бревенчатый дом. Пожар ликвидировали в течение 30 минут. Во время тушения были обнаружены останки 40-летней женщины.



Причины пожара и обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что при пожаре в частном доме в деревне Наратово Калтасинского района Башкирии погиб пожилой мужчина. Об этом рассказали в региональном МЧС.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Калтасинский район происшествия пожар смерть
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