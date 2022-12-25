При пожаре в частном доме в Калтасинском районе Башкирии погиб мужчина
22:39, 25 дек 2022
Сегодня, 25 декабря, при пожаре в частном доме в деревне Наратово Калтасинского района Башкирии погиб пожилой мужчина. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Сообщение о пожаре в бревенчатом доме по улице Садовой поступило в службу спасения от очевидцев в 12:00. Погибшего 82-летнего мужчину сотрудники МЧС обнаружили во время разбора места происшествия.
В причинах и обстоятельствах инцидента разбирается дознаватель экстренного ведомства и следственно-оперативная группа.
Напомним, вечером 24 декабря при пожаре в жилом доме в Чишминском районе сгорели два человека. Следственный комитет проводит проверку.
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Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
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