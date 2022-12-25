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В Чишминском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек

В Чишминском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела двух человек

10:26, 25 дек 2022

При пожаре в жилом частном доме в Чишминском районе Башкирии сгорели два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел в селе Еремеево вечером 24 декабря. Тревожный вызов о пожаре в одном из домов по улице Шоссейной поступил в службу спасения в 21:52.



– В связи с поздним сообщением о пожаре, по прибытии [пожарных] открытым пламенем по всей площади горел жилой кирпичный дом, кирпичный гараж под общей кровлей, – передали в экстренном ведомстве. – К тушению пожара привлекались 28 человек и 8 единиц техники.

К 22:27 пожар удалось локализовать на площади 71 кв. м. В ходе тушения спасатели обнаружили фрагменту тел двух погибших человек.


В причинах пожара разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Ранее сообщалось о том, что уроженец Чишминского района Башкирии Евгений Швалев погиб в ходе спецоперации на Украине.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар смерть Еремеево
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