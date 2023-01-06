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При пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии ночью 6 января погиб мужчина

При пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии ночью 6 января погиб мужчина

11:47, 06 янв 2023

При пожаре в жилом бревенчатом доме в деревне Курама Учалинского района Башкирии погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

– К тушению пожара привлекалось от МЧС России девять человек и две единицы техники, а также местное население, – передали в экстренном ведомстве.



По приезде пожарной команды дом горел открытым пламенем. В ходе его тушения спасатели и обнаружили тело 73-летнего погибшего.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи. К счастью, семья успела покинуть помещение. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливается.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Учалинский район происшествия пожар смерть
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