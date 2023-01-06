При пожаре в жилом доме в Учалинском районе Башкирии ночью 6 января погиб мужчина
11:47, 06 янв 2023
При пожаре в жилом бревенчатом доме в деревне Курама Учалинского района Башкирии погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.
– К тушению пожара привлекалось от МЧС России девять человек и две единицы техники, а также местное население, – передали в экстренном ведомстве.
По приезде пожарной команды дом горел открытым пламенем. В ходе его тушения спасатели и обнаружили тело 73-летнего погибшего.
В причинах и обстоятельствах пожара разбираются следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.
Ранее сообщалось о том, что в Учалинском районе Башкирии загорелся дом многодетной семьи. К счастью, семья успела покинуть помещение. Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара устанавливается.