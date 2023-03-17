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В Башкирии водитель Опеля сбил перебегавшего дорогу 5-летнего ребенка

В Башкирии водитель Опеля сбил перебегавшего дорогу 5-летнего ребенка

10:02, 17 мар 2023

В четверг, 16 марта, на одной из дорог Миякинского района Башкортостана водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода. Информацию о происшествии передал начальник республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.



ДТП произошло на ул. Губайдуллина в населенном пункте Киргиз-Мияки. Пятидесятисемилетний местный житель, находясь за рулем Опель Астра, сбил 5-летнего пешехода, который, по предварительным данным, перебегал проезжую часть в зоне видимости по пешеходному переходу. В результате происшествия ребенок получил травмы.

Сотрудники ГИБДД установили, что мальчик возвращался из детсада вместе с отцом. Примечательно, что в момент происшествия отец беспечно шел позади него. По факту инцидента ведется расследование.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Миякинский район происшествия ДТП
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