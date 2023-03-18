В Башкирии под колесами автомобилей погибли 2 пешехода

10:33, 18 мар 2023

За истекшие 24 часа на автодорогах Башкортостана погибли 2 пешехода. Информацию об этом передал Владимир Севастьянов, начальник республиканского ГИБДД.







Примерно в полночь на 106-м км трассы Чишмы – Аксеново – Киргиз-Мияки, недалеко от населенного пункта Ханжарово Альшевского района, 25-летний житель Уфимского района, управляя автомобилем Лада Гранта, сбил пятидесятилетнего мужчину. До приезда скорой помощи пешеход скончался от полученных травм. Водитель утверждал, что погибший выбежал на дорогу.





Примерно в 3 часа ночи сорокалетний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2112, на ул. Южный тупик в городе Благовещенск, не убедившись в безопасности маневра, насмерть сбил свою же пассажирку – 34-летнюю женщину.



Водители были проверены на алкогольное опьянение. По фактам дорожных происшествий ведется расследование.

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Фото: ГИБДД по РБ