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В Уфе на улице Коммунаров в ДТП попали автобус и иномарка

В Уфе на улице Коммунаров в ДТП попали автобус и иномарка

09:32, 18 мар 2023

Пассажирский автобус Ситроен и автомобиль Ниссан Сигма столкнулись на ул. Коммунаров в городе Уфа.

ДТП произошло в пятницу, 17 марта, примерно в 22.00, сообщает ГТРК Башкортостан. В пресс-службе ГУ МВД по Башкортостану сообщили, что в момент происшествия людей в салоне пассажирского транспорта не было, поэтому никто не пострадал. ТС получили механические повреждения.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, начато расследование.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в четверг утром, 16 марта, в Демском районе города Уфа иномарка врезалась в дорожное ограждение. Информацию о ДТП распространили в пресс-службе столичной ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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