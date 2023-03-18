В Уфе на улице Коммунаров в ДТП попали автобус и иномарка

09:32, 18 мар 2023

Пассажирский автобус Ситроен и автомобиль Ниссан Сигма столкнулись на ул. Коммунаров в городе Уфа.



ДТП произошло в пятницу, 17 марта, примерно в 22.00, сообщает ГТРК Башкортостан. В пресс-службе ГУ МВД по Башкортостану сообщили, что в момент происшествия людей в салоне пассажирского транспорта не было, поэтому никто не пострадал. ТС получили механические повреждения.







В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента, начато расследование.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в четверг утром, 16 марта, в Демском районе города Уфа иномарка врезалась в дорожное ограждение. Информацию о ДТП распространили в пресс-службе столичной ГИБДД.

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Фото: ГИБДД по РБ