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В Башкирии из реки извлекли утопленника

В Башкирии из реки извлекли утопленника

19:29, 19 мар 2023

В Куюргазинском районе Башкортостана сотрудники спасательной службы подняли с поверхности воды реки Бабай тело утопленника. Об инциденте стало известно в воскресенье, 19 марта, из сообщений республиканского МЧС. 



В ведомстве рассказали, что в настоящее время предстоит разузнать детали произошедшего. Для этого инициированы оперативно-следственные действия. 

Спасатели сообщили, что труп был обнаружен недалеко от населенного пункта Ермолаево. Установили и личность погибшего, которому было 52 года. Тело мужчины передали полицейским. 


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в уфимском РДКБ скончался 15-летний мальчик из населенного пункта Ермолаево Куюргазинского района Башкирии. В январе подросток угодил под поезд, который следовал из Оренбурга в Уфу.  

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Куюргазинский район происшествия смерть
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