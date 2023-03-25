В Башкирии произошел хлопок газа в жилом доме, пострадали два человека (ВИДЕО)

09:39, 25 мар 2023

В субботу, 25 марта, в частном доме в н.п. Рыскужино Абзелиловского района Башкортостана произошел хлопок газовоздушной смеси. Согласно информации республиканского МЧС, сообщение об инциденте было получено в 8 часов утра.





Отправленными на место ЧП спасателями был обнаружен разрушенный 1-этажный деревянный дом площадью 60 кв/м. Все несущие конструкции дома оказались обрушенными. Возгорания на месте происшествия не зафиксировано.



По предварительным данным, в доме находилась семья, состоящая из 3 человек. В момент случившегося внутри находились мужчина 43 лет и женщина 37 лет. Ребенок в это время гостил у бабушки. Муж с женой получили ожоги.





В данный момент все детали инцидента расследуют дознаватель МЧС и следственная группа.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что спортсмен-парапланерист из Магнитогорска получил травму позвоночника и таза. Все эти повреждения в активе 38-летнего мужчины, который тестировал в Абзелиловском районе новый параплан.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ