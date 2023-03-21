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В Башкирии парапланерист, которого унесло ветром, сломал позвоночник

В Башкирии парапланерист, которого унесло ветром, сломал позвоночник

12:49, 21 мар 2023

Спортсмен-парапланерист из Магнитогорска получил травму позвоночника и таза. Все эти повреждения в активе 38-летнего мужчины, который тестировал в Абзелиловском районе новый параплан. Об этом сообщает telegram-канал Mash Batash. Также указывается, что получивший травмы спортсмен проходил обучение на пилота, а в свободное время занимался парапланеризмом.



Вместе со своими друзьями он приехал в Башкирию, так как здесь особый ветер. Об этой особенности региона прекрасно осведомлены спортсмены, занимающиеся воздушными видами спорта.

Остановка была сделана у трассы на холме. Когда мужчина развернул свой планер, то резкий поток воздуха просто унёс его и уронил на камни.


Друзья сразу же поспешили на помощь другу. Но им не удалось поднять его своими силами, поскольку он повредил позвоночник. Для его транспортировки была вызвана машина скорой помощи. Спортсмена доставили в одно из медицинских учреждений Челябинской области.

Стоит напомнить, что ранее в Давлекановском районе произошла авария параплана, в которой пострадала женщина-инструктор. Она не смогла справиться с управлением, хотя имела за плечами большой опыт. По предварительной информации, женщина получила компрессионный перелом позвоночника и была доставлена в больницу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Mash Batash
Теги: Абзелиловский район происшествия несчастный случай
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