Пилот авиарейса Уфа-Дубай почувствовал себя плохо

14:56, 26 мар 2023

Пилоту самолета, следовавшего по маршруту Уфа-Дубай, стало плохо. Информацию об этом передал Telegram-канал Авиаинцидент, в субботу, 25 марта.



Инцидент произошел в 19.40 в аэропорту города Уфа. Экипаж еще не вылетевшего самолета, запросил медицинскую помощь для второго пилота. Обращение передали диспетчерам.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что на минувшей неделе борт Сочи-Уфа был вынужден совершить экстренную посадку в Астрахани из-за недомогания одного из пассажиров. Воздушное судно в это время находилось в воздушной зоне Актобе.

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Автор: Семен Подгорный