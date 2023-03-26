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Пилот авиарейса Уфа-Дубай почувствовал себя плохо

Пилот авиарейса Уфа-Дубай почувствовал себя плохо

14:56, 26 мар 2023

Пилоту самолета, следовавшего по маршруту Уфа-Дубай, стало плохо. Информацию об этом передал Telegram-канал Авиаинцидент, в субботу, 25 марта. 

Инцидент произошел в 19.40 в аэропорту города Уфа. Экипаж еще не вылетевшего самолета, запросил медицинскую помощь для второго пилота. Обращение передали диспетчерам.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что, что на минувшей неделе борт Сочи-Уфа был вынужден совершить экстренную посадку в Астрахани из-за недомогания одного из пассажиров. Воздушное судно в это время находилось в воздушной зоне Актобе.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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