В Шереметьево при заходе на посадку самолета из Уфы стало плохо трехмесячному ребенку
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Сегодня утром в Шереметьево вынужденно совершил короткий заход и экстренную посадку самолет, следующий по рейсу КАР280 Уфа – Шереметьево.
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Самолет был вынужден совершить короткий заход. Для этого борту дали зеленую линию, все самолеты в час пик были в режиме ожидания, пока уфимский рейс садился. По словам пассажиров, сели «жестковато», но все прошло спокойно.
По прилету ребенка ожидала реанимация. В социальной сети авиадиспетчеры активно обсуждают «уфимский» заход, называя его «почти операцией спасения».
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