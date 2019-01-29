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В Шереметьево при заходе на посадку самолета из Уфы стало плохо трехмесячному ребенку

Добавлено: 29.01.19
Просмотров: 75
Рубрика: Общество / Происшествия
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В Шереметьево при заходе на посадку самолета из Уфы стало плохо трехмесячному ребенку

Сегодня утром в Шереметьево вынужденно совершил короткий заход и экстренную посадку самолет, следующий по рейсу КАР280 Уфа – Шереметьево.

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По предварительным данным, при заходе на посадку стало плохо трехмесячному ребенку. У малыша возникли проблемы с дыханием.

Самолет был вынужден совершить короткий заход. Для этого борту дали зеленую линию, все самолеты в час пик были в режиме ожидания, пока уфимский рейс садился. По словам пассажиров, сели «жестковато», но все прошло спокойно.

По прилету ребенка ожидала реанимация. В социальной сети авиадиспетчеры активно обсуждают «уфимский» заход, называя его «почти операцией спасения».

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