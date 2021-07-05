Рейс из Уфы, из-за неисправного шасси, совершил экстренную посадку в Москве

10:32, 05 июл 2021

Пассажирский аэробус из Уфы совершил экстренную посадку в Москве с неисправным шасси. Об этом сообщили в информационном агентстве «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сегодня, 5 июля.



Airbus A-321 летел из Уфы. О неисправности шасси сообщил командир экипажа воздушного судна. Он запросил аварийную посадку в Москве в «Шереметьево».



В аэропорту все службы были приведены в повышенную готовность. Однако самолет удалось посадить благополучно, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе задержали грабителя пенсионерок.



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Фото: pixabay