Рейс из Уфы, из-за неисправного шасси, совершил экстренную посадку в Москве
10:32, 05 июл 2021
Пассажирский аэробус из Уфы совершил экстренную посадку в Москве с неисправным шасси. Об этом сообщили в информационном агентстве «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сегодня, 5 июля.
Airbus A-321 летел из Уфы. О неисправности шасси сообщил командир экипажа воздушного судна. Он запросил аварийную посадку в Москве в «Шереметьево».
В аэропорту все службы были приведены в повышенную готовность. Однако самолет удалось посадить благополучно, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе задержали грабителя пенсионерок.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: pixabay
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