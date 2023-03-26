В Уфе на одной из автобусных остановок обнаружили фугасную мину (ВИДЕО)
21:03, 26 мар 2023
В воскресенье, 26 марта, издание Уфа1 со ссылкой на собственный источник сообщило, что на автобусной остановке была обнаружена мина.
Напоминающий мину предмет был найден возле остановки общественного транспорта "Пушкинский" на перекрестке ул. Пушкина и Гафури. Росгвардейцы оцепили место происшествия.
По информации источника, это скорее всего, был так называемый «лепесток» - противопехотная мина, также называемая ПФМ-1. Происшествие расследуется.
Автор: Семен Подгорный