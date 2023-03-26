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В Уфе на одной из автобусных остановок обнаружили фугасную мину (ВИДЕО)

В Уфе на одной из автобусных остановок обнаружили фугасную мину (ВИДЕО)

21:03, 26 мар 2023

В воскресенье, 26 марта, издание Уфа1 со ссылкой на собственный источник сообщило, что на автобусной остановке была обнаружена мина.

Напоминающий мину предмет был найден возле остановки общественного транспорта "Пушкинский" на перекрестке ул. Пушкина и Гафури. Росгвардейцы оцепили место происшествия.

По информации источника, это скорее всего, был так называемый «лепесток» - противопехотная мина, также называемая ПФМ-1. Происшествие расследуется.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
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