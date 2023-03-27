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В Башкирии трое детей надышались газом в бане

В Башкирии трое детей надышались газом в бане

14:43, 27 мар 2023

В Башкортостане троих детей, надышавшихся в бане газом, срочно госпитализировали в лечебное учреждение.

Поздним вечером в воскресенье, 26 марта, в городе Октябрьский на ул. Зои Космодемьянской произошел несчастный случай: дети надышались газом в бане. Информацию об этом передали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Троих девочек десяти, трех и двух лет доставили в больницу для обследования. Педиатр не выявил у них опасных последствий и отправил домой.

На месте инцидента работала бригада аварийников ОАО "Газпром газораспределение Уфа".

Ими было предварительно установлено, что из-за вмешательства посторонних лиц в работу газового котла, был выключен датчик тяги. Неисправный газовый прибор был отключен сотрудниками службы газа.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Октябрьский происшествия отравление
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