В Башкирии трое детей надышались газом в бане

14:43, 27 мар 2023

В Башкортостане троих детей, надышавшихся в бане газом, срочно госпитализировали в лечебное учреждение.



Поздним вечером в воскресенье, 26 марта, в городе Октябрьский на ул. Зои Космодемьянской произошел несчастный случай: дети надышались газом в бане. Информацию об этом передали в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям.







Троих девочек десяти, трех и двух лет доставили в больницу для обследования. Педиатр не выявил у них опасных последствий и отправил домой.



На месте инцидента работала бригада аварийников ОАО "Газпром газораспределение Уфа".



Ими было предварительно установлено, что из-за вмешательства посторонних лиц в работу газового котла, был выключен датчик тяги. Неисправный газовый прибор был отключен сотрудниками службы газа.

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Автор: Семен Подгорный