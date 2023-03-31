Уфимец, заступившись за женщину, жестоко избил мужчину

11:09, 31 мар 2023

43-летнего жителя Уфы подозревают в нанесении побоев человеку на городской автобусной остановке. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МВД.







Стало известно, что потерпевший (44 года) поругался с женщиной на автобусной остановке. Во время ссоры мужчина сделал попытку успокоить ее. В этот момент подозреваемый принял решение вступиться за горожанку и нанес побои агрессору, а затем сел в автомобиль и уехал. Пострадавший был госпитализирован с травмами.



В связи с инцидентом завели уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе молодой человек грабил курьеров, чтобы не оплачивать заказ из интернета

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Автор: Семен Подгорный