Уфимец, заступившись за женщину, жестоко избил мужчину
11:09, 31 мар 2023
43-летнего жителя Уфы подозревают в нанесении побоев человеку на городской автобусной остановке. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МВД.
Стало известно, что потерпевший (44 года) поругался с женщиной на автобусной остановке. Во время ссоры мужчина сделал попытку успокоить ее. В этот момент подозреваемый принял решение вступиться за горожанку и нанес побои агрессору, а затем сел в автомобиль и уехал. Пострадавший был госпитализирован с травмами.
В связи с инцидентом завели уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Уфе молодой человек грабил курьеров, чтобы не оплачивать заказ из интернета
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Автор: Семен Подгорный
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