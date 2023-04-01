В Башкирии пьяный тракторист устроил аварию с легковым авто

12:40, 01 апр 2023

Пьяный водитель за рулем трактора врезался в автомобиль "Лада-Калина" в Абзелиловском районе Башкортостана. Информацию об этом передали в республиканском ГИБДД.



В ночь на субботу, 1 апреля, на 70-м км автодороги Серменево - Амангильдино - Баймак местный житель (61 год), управлявший трактором самодельного производства, совершил столкновение с легковым автомобилем, который двигался ему навстречу. По предварительным данным, ДТП случилось на участке дороги, где запрещен обгон. Водитель легковушки был травмирован.







Оказалось, что тракторист управлял техникой в пьяном состоянии. В выдыхаемом воздухе у него обнаружился алкоголь в количестве 0,551 мг/л.



В подробностях инцидента предстоит разобраться дорожной полиции.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ