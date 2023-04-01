В Башкирии пьяный тракторист устроил аварию с легковым авто
12:40, 01 апр 2023
Пьяный водитель за рулем трактора врезался в автомобиль "Лада-Калина" в Абзелиловском районе Башкортостана. Информацию об этом передали в республиканском ГИБДД.
В ночь на субботу, 1 апреля, на 70-м км автодороги Серменево - Амангильдино - Баймак местный житель (61 год), управлявший трактором самодельного производства, совершил столкновение с легковым автомобилем, который двигался ему навстречу. По предварительным данным, ДТП случилось на участке дороги, где запрещен обгон. Водитель легковушки был травмирован.
Оказалось, что тракторист управлял техникой в пьяном состоянии. В выдыхаемом воздухе у него обнаружился алкоголь в количестве 0,551 мг/л.
В подробностях инцидента предстоит разобраться дорожной полиции.
Читайте также:В Уфе после аварии госпитализировали мать с двумя детьми
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пьяный водитель иномарки на перекрестке врезался в "Гранту", пострадал ребенок
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии ВАЗ-2112 и КамАЗа погиб пассажир
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе Башкирии опрокинулся трактор, водитель погиб
Происшествия в Башкирии
Авария в Абзелиловском районе: легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик