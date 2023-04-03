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В Уфе под колеса иномарки попала 18-летняя девушка

В Уфе под колеса иномарки попала 18-летняя девушка

12:19, 03 апр 2023

В минувшее воскресенье, 2 апреля, в столице Башкирии произошла авария, в которой пострадала девушка-пешеход.

Около девяти часов вечера 30-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по Сельской Богородской улице в сторону Маршала Жукова. Автомобилист сбил девушку, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. 18-летняя девушка получила травму головы и попала в больницу.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в столице Башкирии 1 апреля случилась авария, в которой пострадала 25-летняя пассажирка.

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Автор: sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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