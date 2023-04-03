В Уфе под колеса иномарки попала 18-летняя девушка
12:19, 03 апр 2023
В минувшее воскресенье, 2 апреля, в столице Башкирии произошла авария, в которой пострадала девушка-пешеход.
Около девяти часов вечера 30-летний водитель «Хендай Акцент» двигался по Сельской Богородской улице в сторону Маршала Жукова. Автомобилист сбил девушку, которая пересекала дорогу в неустановленном месте. 18-летняя девушка получила травму головы и попала в больницу.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в столице Башкирии 1 апреля случилась авария, в которой пострадала 25-летняя пассажирка.