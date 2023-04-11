В Уфе на крыше 9-этажки обнаружили тело мужчины
14:14, 11 апр 2023
В минувшее воскресенье, 9 апреля, в Советском районе столицы Башкирии произошел смертельный случай с мужчиной 45 лет. Информацию об этом передали в столичном УГЗ.
Как сообщили в ведомстве, мертвый житель Уфы был найден на крыше девятиэтажного дома. На его теле присутствовали травмы, которые указывали на то, что он упал с высоты. До происшествия горожанин находился на балконе четырнадцатого этажа 16-этажного дома по ул. Менделеева.
На место трагедии приехали медики скорой помощи, которые констатировали смерть мужчины. По известной информации, он ушел из жизни по собственному желанию. Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства происшествия.
Автор: Семен Подгорный
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