Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии на Тропе здоровья обнаружили тело женщины, пропавшей почти 3 месяца назад

В Башкирии на Тропе здоровья обнаружили тело женщины, пропавшей почти 3 месяца назад

16:42, 13 апр 2023

56-летняя женщина, которую разыскивали в конце января, была найдена мертвой в одном из парков Нефтекамска. Информацию об этом передал в четверг, 13 апреля, пресс-центр республиканского следкома.



- Было обнаружено тело пропавшей женщины. По данному факту межрайонный следственный отдел города Нефтекамска проводит проверку. Осмотрено место инцидента и назначена сумедэкспертиза, - поделились информацией в ведомстве.

Труп женщины был обнаружен утром в среду, 12 апреля, на Тропе здоровья за трибуной площадки для баскетбола. Погибшую звали Ольга.


Женщина ушла из дома 25 января и не вернулась. Ее поисками занимались волонтеры и полицейские. Ольга Р. проживала недалеко от той самой Тропы здоровья, где ее обнаружили. В поисковой ориентировке значилось, что она страдает потерей памяти. По информации Следственного комитета, признаков преступления, повлекшего смерть, нет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск происшествия смерть
Читайте также

Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
Происшествия в Башкирии
Пропавшую год назад уфимку Люцию Хабибуллину нашли мертвой в районе Бирского тракта
В Уфе возле дома на улице Кирова обнаружили мертвую обнаженную женщину
Происшествия в Башкирии
В Уфе возле дома на улице Кирова обнаружили мертвую обнаженную женщину
В Бакалинском районе обнаружили тело женщины: она погибла от удара по голове
Происшествия в Башкирии
В Бакалинском районе обнаружили тело женщины: она погибла от удара по голове
В Башкирии нашли мертвой пропавшую 47-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
В Башкирии нашли мертвой пропавшую 47-летнюю женщину


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: