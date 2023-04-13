В Башкирии на Тропе здоровья обнаружили тело женщины, пропавшей почти 3 месяца назад

16:42, 13 апр 2023

56-летняя женщина, которую разыскивали в конце января, была найдена мертвой в одном из парков Нефтекамска. Информацию об этом передал в четверг, 13 апреля, пресс-центр республиканского следкома.







- Было обнаружено тело пропавшей женщины. По данному факту межрайонный следственный отдел города Нефтекамска проводит проверку. Осмотрено место инцидента и назначена сумедэкспертиза, - поделились информацией в ведомстве.



Труп женщины был обнаружен утром в среду, 12 апреля, на Тропе здоровья за трибуной площадки для баскетбола. Погибшую звали Ольга.





Женщина ушла из дома 25 января и не вернулась. Ее поисками занимались волонтеры и полицейские. Ольга Р. проживала недалеко от той самой Тропы здоровья, где ее обнаружили. В поисковой ориентировке значилось, что она страдает потерей памяти. По информации Следственного комитета, признаков преступления, повлекшего смерть, нет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети