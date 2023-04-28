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В Башкирии 5 пассажиров вместе с автобусом перевернулись в кювет

В Башкирии 5 пассажиров вместе с автобусом перевернулись в кювет

14:03, 28 апр 2023

28 апреля, в пятницу, в Куюргазинском районе Башкортостана в аварию попал пассажирский автобус. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканских МЧС и ГИБДД.



ДТП произошло недалеко от населенного пункта Якшимбетово на участке трассы Нижнее Бабаларово – Ермолаево – Маячный. Автобус марки ПАЗ двигался по маршруту Кумертау - Бабаларово. В транспортном средстве находилось 6 человек, включая водителя.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиры добирались до места на попутках. Течи топлива из бака не обнаружили. Проезд для других автомобилей не перекрыт.

- Как сообщил водитель - он потерял управление на гравийном покрытии и опрокинулся на бок, - рассказали в МЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Куюргазинский район происшествия аварии
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