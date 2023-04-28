В Башкирии 5 пассажиров вместе с автобусом перевернулись в кювет
14:03, 28 апр 2023
28 апреля, в пятницу, в Куюргазинском районе Башкортостана в аварию попал пассажирский автобус. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканских МЧС и ГИБДД.
ДТП произошло недалеко от населенного пункта Якшимбетово на участке трассы Нижнее Бабаларово – Ермолаево – Маячный. Автобус марки ПАЗ двигался по маршруту Кумертау - Бабаларово. В транспортном средстве находилось 6 человек, включая водителя.
Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Пассажиры добирались до места на попутках. Течи топлива из бака не обнаружили. Проезд для других автомобилей не перекрыт.
- Как сообщил водитель - он потерял управление на гравийном покрытии и опрокинулся на бок, - рассказали в МЧС.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сильный боковой ветер стал причиной сразу двух ДТП
Происшествия в Башкирии
В Башкирии автобус следовавший из Учалов опрокинулся в кювет
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на трассе М-7 загорелся маршрутный автобус «Нефаз»
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии фура протаранила пассажирский автобус