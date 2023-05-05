В Белорецке задержали мигрантов, обвиняемых в домогательстве двух девочек

20:27, 05 май 2023

В городе Белорецк задержаны два мигранта, оказавшиеся в эпицентре резонансного происшествия. Горожане пытались осуществить самосуд в отношении иностранцев, которых заподозрили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним. В ситуацию вмешался Следком. Ведомство немедленно составило обвинительное заключение.







По данным пресс-центра Следственного комитета Башкирии стало известно, что в период с 28 по 30 апреля один из мигрантов, 30-летний мужчина, предлагал несовершеннолетним девочкам проехаться на машине по городу вместе с ним и его друзьями. Первыми неладное заподозрили две девочки в возрасте 13 и 15 лет, одна из которых обратилась за помощью к своей матери, а та, в свою очередь, обратилась к брату своего мужа. Местный житель решил лично выяснить обстоятельства происшествия, но его разговор с мигрантами не привел к успеху. В какой-то момент один из иностранцев схватил палку и ударил ею по голове мужчины. Дальше против чужаков восстал весть микрорайон.





По факту произошедшего были взяты под стражу двое мигрантов. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), поскольку не был установлен факт домогательства, однако удар палкой по голове местному жителю был зафиксирован.

"Сейчас с задержанными проведены первоначальные следственные действия, судом по ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, ему способствовавшие", - сообщили в Следственном комитете республики.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии