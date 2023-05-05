В Белорецке задержали мигрантов, обвиняемых в домогательстве двух девочек
20:27, 05 май 2023
В городе Белорецк задержаны два мигранта, оказавшиеся в эпицентре резонансного происшествия. Горожане пытались осуществить самосуд в отношении иностранцев, которых заподозрили в домогательствах по отношению к несовершеннолетним. В ситуацию вмешался Следком. Ведомство немедленно составило обвинительное заключение.
По данным пресс-центра Следственного комитета Башкирии стало известно, что в период с 28 по 30 апреля один из мигрантов, 30-летний мужчина, предлагал несовершеннолетним девочкам проехаться на машине по городу вместе с ним и его друзьями. Первыми неладное заподозрили две девочки в возрасте 13 и 15 лет, одна из которых обратилась за помощью к своей матери, а та, в свою очередь, обратилась к брату своего мужа. Местный житель решил лично выяснить обстоятельства происшествия, но его разговор с мигрантами не привел к успеху. В какой-то момент один из иностранцев схватил палку и ударил ею по голове мужчины. Дальше против чужаков восстал весть микрорайон.
По факту произошедшего были взяты под стражу двое мигрантов. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), поскольку не был установлен факт домогательства, однако удар палкой по голове местному жителю был зафиксирован.