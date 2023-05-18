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В уфимском кафе "Самарканд" произошел пожар

В уфимском кафе "Самарканд" произошел пожар

09:34, 18 май 2023

В ночь на 18 мая в городе Уфа произошел пожар в кафе "Самарканд", расположенном на ул. Рабкоров. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.

По информации ведомства, прибывшие на место происшествия экстренные службы зафиксировали возгорание правого крыла 1-этажного деревянного здания кафе. Для тушения пожара было задействовано 26 огнеборцев и 7 единиц спецтехники. Открытое горение было полностью ликвидировано в течение получаса. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа пож
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