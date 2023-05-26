В Уфе пропала 13-летняя школьница Дарья Короткова
09:19, 26 май 2023
В городе Уфе приступили к поискам пропавшей 13-летней Дарьи Коротковой. В четверг, 25 мая, примерно в 14.30 девушка покинула стены школы, однако домой не вернулась. О случившемся сообщили волонтеры двух поисковых отрядов - "Барс" и "Поиск детей - Уфа".
Отличительные приметы: рост примерно 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы до плеч, глаза зеленого цвета.
В момент пропажи подросток была одета в блузку белого цвета, короткие брюки и кеды черного цвета. Носила с собой белую сумку-шоппер.
Граждан, видевших или знающих ее местонахождение, просят связаться по одному из следующих номеров:
- 112;
- 8(973)3-102-112 («БашРегионСпас»);
- 8(927)969-89-19, 8(917)383-56-87 («Поиск детей - Уфа»).
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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