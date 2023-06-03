В Башкирии распространяются тревожные сообщения о 14-летней девочке

10:44, 03 июн 2023

По данным добровольцев организации "Поиск детей-Иглино" в пятницу, 2 июня, пропала Диана Хасанова. В сообщении, опубликованном поисковым отрядом, указывается, что 14-летняя девушка покинула дом примерно в 4 часа вечера и о ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.



Приметы: худощавое телосложение, светлые волосы и рост 164 сантиметра.



В момент исчезновения Диана была одета в худи белого цвета и джинсы.



Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении Дианы, просим вас сообщить в полицию по номеру 112.



Волонтеры отмечают, что девочке требуется медпомощь.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Поиск детей-Иглино