В Башкирии распространяются тревожные сообщения о 14-летней девочке
10:44, 03 июн 2023
По данным добровольцев организации "Поиск детей-Иглино" в пятницу, 2 июня, пропала Диана Хасанова. В сообщении, опубликованном поисковым отрядом, указывается, что 14-летняя девушка покинула дом примерно в 4 часа вечера и о ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно.
Приметы: худощавое телосложение, светлые волосы и рост 164 сантиметра.
В момент исчезновения Диана была одета в худи белого цвета и джинсы.
Если у вас имеется какая-либо информация о местонахождении Дианы, просим вас сообщить в полицию по номеру 112.
Волонтеры отмечают, что девочке требуется медпомощь.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Поиск детей-Иглино
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