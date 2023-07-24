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В Башкирии ведутся поиски 14-летней Дианы Хасановой

В Башкирии ведутся поиски 14-летней Дианы Хасановой

11:58, 24 июл 2023

В Башкортостане приступили к поискам подростка. В населенном пункте Иглино пропала четырнадцатилетняя Диана Хасанова. Подробности происшествия рассказали в поисковой организации "Барс".



Согласно предоставленным волонтерами данным, с девушкой нет связи с воскресенья, 23 июля. В настоящее время поисковики и полицейские выясняют возможные места, где может находится школьница.

Сообщается, что в момент пропажи Диана была одета в футболку черного цвета, коричневые брюки и белые кеды.


Приметы: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, каштановые волосы с осветленными кончиками и глаза зеленого цвета.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Дианы Хасановой, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 8-937-3-102-112 или 112.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Иглинском районе Башкортостана пропал 45-летний мужчина, нуждающийся в помощи врачей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Иглино Иглинский район происшествия поиск
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