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В Уфе из окна 17 этажа выпал мужчина

В Уфе из окна 17 этажа выпал мужчина

11:49, 31 май 2023

На проспекте Дружбы народов в городе Уфа произошло страшное происшествие: мужчина выпал с 17-го этажа жилого дома и погиб на месте. Следком Башкирии уже начал расследование данного инцидента.

Согласно информации, предоставленной межрайонным следственным отделом Ленинского района столицы, в настоящее время проводится процессуальная проверка, направленная на выяснение обстоятельств смерти этого мужчины.



Горожане рассказывают, что инцидент случился рано утром. Погибший пытался вылезти через окно, используя покрывало, электрический кабель и целлофан.

— Тело пролежало полдня вчера, даже не накрыли, - сообщили очевидцы.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: БашДТП / Telegram.org
Теги: Уфа происшествия Уфа смерть
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