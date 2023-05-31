В Уфе из окна 17 этажа выпал мужчина

11:49, 31 май 2023

На проспекте Дружбы народов в городе Уфа произошло страшное происшествие: мужчина выпал с 17-го этажа жилого дома и погиб на месте. Следком Башкирии уже начал расследование данного инцидента.



Согласно информации, предоставленной межрайонным следственным отделом Ленинского района столицы, в настоящее время проводится процессуальная проверка, направленная на выяснение обстоятельств смерти этого мужчины.







Горожане рассказывают, что инцидент случился рано утром. Погибший пытался вылезти через окно, используя покрывало, электрический кабель и целлофан.



— Тело пролежало полдня вчера, даже не накрыли, - сообщили очевидцы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: БашДТП / Telegram.org